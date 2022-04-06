Sivasspor Kulübü, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, " Cumhuriyet'imizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Kurtuluş Savaşı'nın zor şartlarında haberleşme ihtiyacının karşılanması, Ankara hükümetinin çalışmalarının ve düşüncelerinin iç ile dış kamuoyuna duyurulması amacıyla kurulan, günümüzde objektif ve tarafsız haberciliğin öncüsü olan, kulübümüzle ilgili haberleri tüm Türkiye'ye hızlı şekilde ulaştıran Anadolu Ajansının kuruluşunun 102'nci yıldönümünü kutlarız." ifadelerine yer verildi.