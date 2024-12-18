Sivasspor Kupada 4-1 ile Turu Geçti - Son Dakika
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Sivasspor Kupada 4-1 ile Turu Geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Net Global Sivasspor, Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek gruplara kaldı.

18.12.2024 15:47
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Stat: Aktepe

Hakemler: Çağdaş Altay, Mert Bulut, Muhammet Ali Doğan

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan (Dk. 46 Emre Satılmış), Oğuzcan Çalışkan, Mert Kula (Dk. 46 Mahmut Akan), Berke Vural (Dk. 46 Eren Sami Poyraz-Dk. 55 Alper Burak Duman), Yılmaz Basravi, Orhan Nahırcı, Traore, Süleyman Luş (Dk. 46 Abazaj), Halil Can Ayan, Recep Taşbakır, Togui

Net Global Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Charisis (Dk. 70 Emre Gökay), Özkan Yiğiter, Emrah Başsan (Dk. 64 Turgunboev), Pritchard (Dk. 64 Moutoussamy), Menig (Dk. 69 Oğuzhan Aksoy), Bekir Turaç Böke (Dk. 84 Mümin Barış Nazlı)

Goller: Dk. 4 Recep Taşbakır (Ankara Keçiörengücü), Dk. 33 ve 61 Menig, Dk. 39 Emrah Başsan, Dk. 57 Bekir Turaç Böke (Penaltıdan) (Net Global Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Pritchard, Dk. 80 Turgunboev (Net Global Sivasspor), Dk. 28 Orhan Nahırcı (Ankara Keçiörengücü)

ANKARA - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Net Global Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

4. dakikada Ankara Keçiörengücü öne geçti. Ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, Yılmaz Basravi'nin pasında topla buluşan Recep Taşbakır, ceza yayının yakınından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada Net Global Sivasspor beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde paslaşan Ankara Keçiörengücü'nde kaleci Mehmet Erdoğan, topu uzaklaştırmakta geç kaldı. Pres yapan Menig'in ayak koyduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

39. dakikada konuk ekip öne geçti. Özkan Yiğiter'in pasında topla buluşan Emrah Başsan, ceza sahası sağ çaprazından plasesini yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Net Global Sivasspor 2-1 üstün geçti.

57. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Konuk ekipte Bekir Turaç Böke, ceza sahası içinde Mahmut Akan ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Bekir Turaç Böke, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 3-1 öne geçirdi.

61. dakikada konuk ekip farkı 3'e yükseltti. Bekir Turaç Böke'nin ceza sahası sağ köşesinden şutunda kaleciden dönen topu altıpas içinde Menig ağlara gönderdi: 1-4.

Net Global Sivasspor, maçı 4-1 kazanarak kupada gruplara kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor Kupada 4-1 ile Turu Geçti - Son Dakika

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