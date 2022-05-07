Sivasspor, ligde 12. kez yenildi - Son Dakika

Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasına çıkan Sivasspor, bu sezonki 12. mağlubiyetini aldı.

Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 36. maçını oynadı. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 12. yenilgisini almış oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor 'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş'a 2-1, 13. haftada Başakşehir'e 2-1, 19. haftada Kayserispor'a 3-0, 22. haftada Göztepe'ye 2-1, 24. haftada Gaziantep FK'ya 5-1, 26. haftada Karagümrük'e 1-0, 27. haftada Beşiktaş'a 3-2, 28. haftada Antalyaspor'a 1-0 ve 32. haftada Başakşehir'e 2-0 yenilmişti. - SİVAS