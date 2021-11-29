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Sivasspor ligdeki 3. galibiyetini aldı - Son Dakika

Sivasspor ligdeki 3. galibiyetini aldı

29.11.2021 00:57
Sivasspor ligdeki 3. galibiyetini aldı

Hatayspor müsabakasını 4-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti.

Hatayspor müsabakasını 4-0 kazanan DG Sivasspor, bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında A Hatayspor'u ağırladı. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde üçüncü kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 4 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin altıncı haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerken, yedinci haftada da sahasında Karagümrük'ü 4-0 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor ligdeki 3. galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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