Sivasspor Manisa FK\'ya Hazırlanıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbelsan Sivasspor, Manisa FK ile oynayacağı maç için idmanlara başladı.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekibin, antrenmanı çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Ligde dün oynanan Eminevim Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcuların ise yenileme çalışması yaptıkları ifade edildi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Manisa FK ile Özbelsan Sivasspor, 21 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 19:23:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.