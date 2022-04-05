Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı

05.04.2022 13:53
Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa sunuldu.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, bilet fiyatlarının 1. kategori 35 lira, 2. kategori 25 lira, 3. kategori 15 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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Spor Toto Süper Lig, 4 Eylül Stadyumu, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika


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