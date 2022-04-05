Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa sunuldu.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin www.passo.com.tr adresinden ve Passolig kart gişelerinde satışa sunulduğu bildirildi.
Açıklamada, bilet fiyatlarının 1. kategori 35 lira, 2. kategori 25 lira, 3. kategori 15 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika