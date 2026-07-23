Sivasspor, Pendikspor ile 0-0 Beraber Kaldı

1'İNCİ Lig ekiplerinden Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden 1'inci Lig takımlarından Sivasspor ile yine aynı merkezde kamp yapan Pendikspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada gol sesi çıkmazken, taraflar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.