Sivasspor, Queensy Menig'i transfer etti - Son Dakika
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Sivasspor, Queensy Menig'i transfer etti

Sivasspor, Queensy Menig\'i transfer etti

Sivasspor, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Queensy Menig'i renklerine bağladı. Menig, 2,5 yıllık sözleşme imzaladı ve Sivasspor'a katıldı. Kariyerinde 340 maça çıkan Menig, 69 gol attı ve 42 asist yaptı.

09.02.2024 18:38
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Sivasspor, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Queensy Menig'i renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Queensy Menig, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbola Ajax altyapında başlayan Queensy Menig, kariyerinde PEC Zwolle, Nantes, Oldham Athletic, Twente ve Partizan takımlarında forma giydi. Kariyerinde 340 maça çıkan 28 yaşındaki sporcu, 69 kez gol sevinci yaşadı ve 42 asist yaptı. Menig, çeşitli kategorilerde 5 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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