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Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle İstanbul'a geldi. Maç saatini beklemeye başlayan kırmızı-beyazlılar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda mücadele edecek.

Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için İstanbul\'a geldi
18.12.2023 - 14:07,
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Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi.

Sivasspor, RAMS Başakşehir ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a iniş yaptı.

Kamp yapacağı otele geçen kırmızı-beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

RAMS Başakşehir ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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