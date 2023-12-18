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Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için İstanbul'a hareket ediyor - Son Dakika
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Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için İstanbul'a hareket ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunurken, Rey Manaj, Samuel Saiz ve Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor. Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı için İstanbul\'a hareket ediyor
18.12.2023 - 10:01,  Güncelleme: 10:02
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 18 puan topladı.

Başakşehir maçı öncesinde Sivasspor'da Emrah Başsan'ın sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon üçer sarı kart gören forvet Rey Manaj, orta saha oyuncusu Samuel Saiz ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi ceza sınırında yer alıyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanın ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA
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