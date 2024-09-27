Sivasspor-RAMS Başakşehir Maçında Figueiredo'nun Golüyle İlk Yarının Sonucu: 0-1 - Son Dakika
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Sivasspor-RAMS Başakşehir Maçında Figueiredo'nun Golüyle İlk Yarının Sonucu: 0-1

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, 43. dakikada Figueiredo'nun attığı golle, konuk takım RAMS Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Sivasspor, karşılaşmaya şehit polis memuru Şeyda Yılmaz anısına siyah formayla çıktı ve tribünlerde 'Şeyda'lar Yılmaz' pankartı açıldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı takip etti.

27.09.2024 21:46
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Gökhan Barcın

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Balde, Moutoussamy, Charisis, Bieganski, Rodrigues, Koita

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Ba, Opoku, Onur Ergün, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Crespo, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek

Gol: Dk. 43 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Kemen'in sol kanattan pasında Piatek, topuğuyla meşin yuvarlağı Figueiredo'ya aktardı. Figueiredo'nun vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı.

13. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan yaptığı ortada Balde, ceza sahası içinde topla buluştu. Balde'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

15. dakikada sol kanatta topla buluşan Moutoussamy'in aşırtma vuruşunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Rodrigues'in zayıf kafa vuruşunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

26. dakikada Moutoussamy'in uzun pasında topla buluşan Rodrigues, rakiplerini geçerek sağ taraftan ceza sahasına girdi. Rodrigues'in sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu güçlükle çeldi.

43. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Crespo'nun sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topu Figueiredo, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, RAMS Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Sivasspor, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için karşılaşmaya siyah formayla çıktı. Tribünlerde ise 'Şeyda'lar Yılmaz' pankartı açıldı. Karşılaşmaya her iki takım, 'Şehadetin Kutlu Olsun Şehidim Şeyda Yılmaz' pankartıyla çıktı.

Bu arada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor-RAMS Başakşehir Maçında Figueiredo'nun Golüyle İlk Yarının Sonucu: 0-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor-RAMS Başakşehir Maçında Figueiredo'nun Golüyle İlk Yarının Sonucu: 0-1 - Son Dakika
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