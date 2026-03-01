Sivasspor, Rey Manaj\'la güldü

Trendyol 1. Ligin 28 haftasında Serikspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İsmail Oğan Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk ekip Sivassspor, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

REY MANAJ'DAN KAZANDIRAN GOL

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Arnavut oyuncu Rey Manaj kaydetti. Ara transfer döneminde Sivasspor'a geri dönen Rey Manaj, çıktığı 5 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SİVASSPOR ALT SIRALARLA ARADAKİ FARKI AÇTI

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 38'e yükseltti ve küme düşme hattı ile arasındaki puan farkını açtı. Serikspor ise haftayı 29 puanla küme düşme hattında tamamladı. Ligin bir sonraki maç haftasında Serikspor, Amedspor deplasmanına gidecek. Sivasspor, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.