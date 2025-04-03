Sivasspor Rize Maçına Hazırlanıyor

- Sivasspor, Rizespor maçına 3 puan için hazırlanıyor

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idmanda Yiğidolar, taktik maçla günü tamamladı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye gidecek.

Çaykur Rizespor ile Sivasspor, 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.

Diğer yandan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ve beraberindeki heyet, bugünkü antrenmanı ziyaret ederek takıma başarı dileklerinde bulundu.