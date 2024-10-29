Sivasspor Rizespor\'a Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 02 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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