Sivasspor Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanda Yiğidolar, ardından 5'e 2 pas çalışması ve bire bir savunma-hücum çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Takımda sakatlığı bulunan Emrah Başsan ise, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı ve bireysel programıyla devam etti.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS