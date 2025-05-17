Sivasspor, Samsunspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.
Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte tedavilerine devam edilen kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski, Alex Pritchard ve Alaaddin Okumuş ile sarı kart cezalısı Tolga Ciğerci, Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
Ligde, Samsunspor 57 puanla 4'üncü sırada bulunurken Sivasspor, 35 puanla 16. basamakta yer alıyor.
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