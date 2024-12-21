Sivasspor - Samsunspor: İlk yarı 0-0 - Son Dakika
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Sivasspor - Samsunspor: İlk yarı 0-0

Sivasspor - Samsunspor: İlk yarı 0-0

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, Samsunspor ile 17. haftada golsüz ilk yarı oynadı.

21.12.2024 17:06
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, sahasında Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanatta rakibinden topu kazanan Emrah Başsan, ceza sahasına ilerledi. Emrah Başsan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk topu çeldi.

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muja, ceza sahasında vuruşunu yaparken, kaleci Ali Şaşal Vural'ın kurtardığı meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

32. dakikada Sivasspor ceza sahası önünde topla buluşan Holse, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural soluna uzanarak topun hakimi oldu.

34. dakikada Sivasspor ceza sahası önünde boşta kalan topa Dimata vurdu. Kaleye yönelen top Uğur Çiftçi'nin müdahalesi sonrası kornere çıktı.

45+3. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta Rey Manaj topun başına geçti. Manaj'ın sert şutunda baraja da çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

Hakemler: Ali Şansalan, Ali Can Alp, Bersan Duran

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussammyy, Charisis, Emrah Başsan, Pritchard, Rodrigues, Rey Manaj,

Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Menig, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Koita, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Bennaser, Ntcham, Muja, Holse, Dimata, Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Tait, Schindler, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sarı kartlar: Muja, Van Drongelen (Samsunspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor - Samsunspor: İlk yarı 0-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor - Samsunspor: İlk yarı 0-0 - Son Dakika
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