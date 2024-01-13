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Sivasspor, Samsunspor maçı için Samsun'a gitti - Son Dakika
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Sivasspor, Samsunspor maçı için Samsun'a gitti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sivasspor kafilesi, Sivas'tan ayrılarak Samsun'a hareket etti. Maç, yarın saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Sivasspor, Samsunspor maçı için Samsun\'a gitti
13.01.2024 - 15:08,  Güncelleme: 15:09
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Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor kafilesi, Samsun'a gitti.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Sivasspor, Sivas'tan ayrılarak Samsun'a hareket etti. Samsunspor ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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