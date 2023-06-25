Sivasspor, Servet Çetin ile Görüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Sivasspor, Servet Çetin ile Görüşüyor

Sivasspor, Servet Çetin ile Görüşüyor

25.06.2023 19:01

Sivasspor, Rıza Çalımbay'ın ayrılmasının ardından eski futbolcu ve yardımcı antrenör Servet Çetin ile görüşüyor. Servet Çetin, Sivasspor'un başına geçmesi durumunda ilk kez teknik direktörlük yapacak. Futbolculuk kariyerini Mersin İdmanyurdu'nda noktalayan Çetin, daha önce Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Sivaspor'da Rıza Çalımbay döneminin sona ermesinin ardından sürpriz bir isimle görüşülüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu ve bir dönemdir Sivasspor'da yardımcı antrenörlük yapan Servet Çetin, takımın başına geçebilir.

İLK KEZ TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAK

Antalyaspor'da alt yapı antrenörlüğüne başlayan Servet Çetin; Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor'da ise yardımcı antrenörlük yaptı. Servet Çetin, Sivasspor'un başına geçmesi durumunda ilk kez teknik direktörlük yapacak.

FUTBOLCULUĞU MERSİN'DE BIRAKTI

Futbolculuk kariyeri Kartalspor'da başlayan Servet Çetin, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla kariyerinin zirve dönemini yaşadı. Çetin son olarak Mersin İdmanyurdu'nda oynadı ve futbolculuk kariyerini noktaladı.

YORUMLAR
500
Rıza Çalımbay İran takımı İstiklal'in başına geçiyor Rıza Çalımbay İran takımı İstiklal'in başına geçiyor

Servet Çetin, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Servet Çetin ile Görüşüyor - Son Dakika


Son Dakika
19:30 Otogaz fiyatlarına gece yarısından itibaren 66 kuruş zam bekleniyor
19:26 Araç sahipleri dikkat: LPG'ye bu gece 66 kuruş zam geliyor
19:10 AK Parti Sözcüsü Çelik, AKPM'de onaylanan rapora tepki gösterdi
19:08 AK Parti'den AKPM'de onaylanan rapora tepki: Utanç verici
19:01 Sivasspor, Servet Çetin ile Görüşüyor
18:57 Servet Çetin'den bomba imza yolda! Süper Lig ekibinin başına geçiyor
18:55 Suudi Arabistan Kralı, Yemen'de ölen askerlerin yakınlarından hac farizasını yerine getirecek 2 bin kişiyi misafir edecek
18:53 Suudi Arabistan Kralı Selman, Yemen'de ölen askerlerin yakınlarından 2 bin kişiyi hac farizasını yerine getirmek için misafir edecek
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç resti: Mevzuat değişikliklerinin bir anlamı yok
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç resti: Mevzuat değişikliklerinin bir anlamı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2023 19:43:41. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor, Servet Çetin ile Görüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement