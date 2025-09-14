Sivasspor, Şiran Yıldız SK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sivasspor, Şiran Yıldız SK Maçına Hazırlanıyor

14.09.2025 13:15
Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turu için hazırlıklara başladı. Maç 17 Eylül'de.

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu yapan futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ligde dün oynanan SMS Grup Sarıyer karşısında forma giyen futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, 17 Eylül Çarşamba günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

