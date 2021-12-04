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Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı

04.12.2021 15:38
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ligin 14. haftasında sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Sivasspor, 15. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarısı golsüz berabere sona eren maçın 53. dakikasında Kerem Atakan Keskin'in ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maç öncesi ligde 16 puanla 14'üncü sırada bulunan Sivasspor, bu sonuçla puanını 19'a çıkardı.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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