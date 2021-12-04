Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı

Ligin 14. haftasında sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor 'u 4-0'lık skorla mağlup eden Sivasspor, 15. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi