Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Ligin 14. haftasında sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Sivasspor, 15. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.
Kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarısı golsüz berabere sona eren maçın 53. dakikasında Kerem Atakan Keskin'in ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maç öncesi ligde 16 puanla 14'üncü sırada bulunan Sivasspor, bu sonuçla puanını 19'a çıkardı.
Kaynak: AA
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