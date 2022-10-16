Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

16.10.2022 10:48
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Bitexen Giresunspor'u ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde geride kalan 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Sivas temsilcisi 7 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Giresunspor maçı öncesi Leke James, Samba Camara, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Kader Keita ve Fredrik Ulvestad'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

YORUMLAR
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Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor Sivasspor'da Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
Kaynak: AA

Sivas 4 Eylül Stadı, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor, Süper Lig'de yarın Giresunspor'u konuk edecek - Son Dakika
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