Sivasspor tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak - Son Dakika
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Sivasspor tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak

12.05.2022 12:18
Sivasspor tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek ilk kez finale yükselen Demir Grup Sivasspor, kupayı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek ilk kez finale yükselen Demir Grup Sivasspor, kupayı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

Bu sezon kupa macerasına 5. turdan başlayan kırmızı-beyazlılar, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sivas temsilcisi, bu turda da deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti. Yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi, rövanşta rakibiyle 1-1 berabere kalarak tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. "Anadolu derbisi" olarak nitelendirilen kupa finali 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

3 kez yarı final heyecanı yaşamıştı

Sivas ekibi kupada daha önce de yarı final heyecanı yaşamış, ancak finale yükselememişti.

Kırmızı-beyazlılar, kupadaki ilk maçına 1999-2000 sezonunda 1. kademeden çıkmış ve Yimpaş Yozgatspor'a 3-1 yenilmişti.

Kupada 2008-2009 sezonunda yarı finale kadar yükselen Sivasspor, evinde golsüz berabere kaldığı Fenerbahçe'ye rövanşta 3-1 mağlup olmuştu.

Sivas temsilcisi, 2012-2013 sezonunda da kupada yarı final heyecanı yaşamıştı. Deplasmanda Trabzonspor'a 6-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, rövanş maçını 2-1 kazanmasına rağmen kupaya veda etmişti.

Sivasspor, 2014-2015 sezonunda da kupada yarı finale kadar yükselmişti. Yarı final ilk maçında Galatasaray'ı 2-1 yenmeyi başaran Sivas ekibi, rövanşta rakibine 4-1 mağlup olmuştu.

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Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor tarihinde ilk kez kupada final heyecanı yaşayacak - Son Dakika


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