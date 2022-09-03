Rıza Çalımbay: "Takımım toparlanacak" - Son Dakika
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Rıza Çalımbay: "Takımım toparlanacak"

03.09.2022 22:27
Rıza Çalımbay: "Takımım toparlanacak"

Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fatih Karagümrük maçının ardından takımın ilerleyen haftalarda toparlanacağını söyleyerek, "Arkadaşlarımız zamanla daha iyi duruma gelecekler.

Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Fatih Karagümrük maçının ardından takımın ilerleyen haftalarda toparlanacağını söyleyerek, "Arkadaşlarımız zamanla daha iyi duruma gelecekler. Geçen sezon da beraberliklerle başladık. 2-3 hafta içerisinde daha iyi olacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "İlk yarısı ortada geçen bir maçtı. Onların da bizim de pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı çok iyi oynamaya başladık, çok güzel pozisyonları yakaladık. Bugün sevindirici olan gol yemedik, çok gol kaçırdık. Bu maçı mutlaka kazanmak istiyorduk Avrupa maçı öncesi. Tek amacımız kazanmaktı ama olmadı. Hazır olmayan arkadaşlarımız var maalesef. Arkadaşlarımız zamanla daha iyi duruma gelecekler. Geçen sezon da beraberliklerle başladık. 2-3 hafta içerisinde daha iyi olacağız. Benim takımım hiçbir zaman dağınık olmaz. Bu takım 3 seneden beri Avrupa'ya gidiyor. Bazı transferler geç geldi. Dia'yı 45 dakika oynattık. Biz hem Avrupa hem de lig oynuyoruz. Bunu bir Anadolu takımının oynaması çok zor. Bu hiç kolay değil. 2-3 hafta sonra çok iyi konuma geleceğiz. Maç trafiğini kaldırmak için iyi bir kadro derinliği olması lazım" dedi.

"Hakem herhalde kuralı bilmiyor"

Bir gazetecinin, "Maç sonu hakem Yasin Kol'un yanına gidip neler söylediniz?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Uğur'un kırmızı kart görmesini sordum. Bize göre penaltı. Hakem arkadaşımızın gözünün önünde olan pozisyon için VAR'a gidiyor. Hakem herhalde kuralı bilmiyor. Yakın olmasa çok önemli değil. Önce verdi, sonra gidip izledi iptal etti" yanıtını verdi.

"Bizim için transfer bitti"

Sivasspor için transferin kapandığını söyleyen Çalımbay, "Bu takım bu kadar taraftarı hak etmiyor. 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu maçlarda takıma sahip çıkılması gerekiyor. Bu takım iyi yere gelecekse taraftarla gelecek. Biz onları bekliyoruz. Onlar olmadan başarı da gelmez. Bizim için transfer bitti. Her türlü oyuncularımız var. Ahmed Musa zaten hazır geldi. Bize göre iyi bir transfer oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Takımım toparlanacak' - Son Dakika

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