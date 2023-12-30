Sivasspor, teknik direktör Servet Çetin\'e teşekkür etti

Sivasspor Kulübü yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin'e teşekkür etti.

Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp Servet Çetin için veda mesajı yayımladı. Mesajda, "2023-2024 sezonu başında teknik direktörlük görevine getirilen değerli hocamız Servet Çetin ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. 1 sezon futbolcu, 4 sezon yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığı Sivasspor'da büyük hizmetlere imza atan Servet Çetin, kişiliği ile herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanarak kulübümüzde önemli izler bırakmıştır. Sivasspor çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Servet Çetin'e teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS