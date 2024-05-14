Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Sert Açıklamalar - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Sert Açıklamalar

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türk futbolunun yaşadığı sürecin geleceğe ve takımların kaderine bu kadar etki etmediğini söyleyerek sitem dolu açıklamalarda bulundu. Uygun, ligdeki hataların ve adaletsizliklerin artık değişmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, takımın gelecek sezon planlamasının devam ettiğini ve transfer çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

14.05.2024 19:14
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sitem dolu açıklamalarda bulundu. Uygun, "Türk futboluna, Türk gençlerinin geleceğine, takımların kaderlerine bu kadar etki eden bir süreç yaşamadık. Artık yaşamak da istemiyoruz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Uygun, ligdeki yarışın artık sonuna gelindiğini belirterek, "Ligde kalma müsabakalarının bu kadar son haftaya girdiğini görmemiştim. Çok hatalar oldu. Herkes hatalar yaptı. Kimi yönetimsen anlamda, kimi teknik direktör anlamında, kimi futbolcu hata yaptı. Kaderin birçok şekilde etkilendiği ve insanların bu kadar birbirini kırdığı bir sezonu yaşamamışızdır. Baktığımız zaman düşecek takımın şu olduğunu söyleyemezsiniz. Hakkı en çok yenen takım kim oldu diye sorarsan İstanbulspor bunun acısını çok çekti. Bu hafta da onlarla biz maç yapacağız" diye konuştu.

"Değişmesi gerekenler değişmedi"

Değişik bir sezon yaşadıklarını kaydeden Uygun, "Birçok penaltı dediğimiz pozisyonda penaltı olmadı, faul dediğimiz faul olmadı, aut dediğimiz korner oldu. Böyle bir lig yaşadık. Değişmesi gerekenler değişmedi. Sistemler değişmedi ve yapılması gereken hiçbir proje hayata geçmedi. Yıllardan beri proje söylüyorum. Benim derdim gençlerin, Türk sporunda daha etkin olmaları ve iyi bir yerlere gelmeleri. Hakemler de içinde çok kez proje söyledim. Türk futboluna, Türk gençlerinin geleceğine, takımların kaderlerine bu kadar etki eden bir süreç yaşamadık. Artık yaşamak da istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Lig seneye daha zor geçecek"

Türk futbolunun birçok sorununun olduğunu dile getiren Uygun, "Yapması gereken yapmıyor, o zaman da insanlar soruyor, düşünüyor, söylüyor. Söylemenin de bir şey değiştirdiğine inanmıyor. Böyle bir hayat gidiyor. O yüzden de neleri söylemek lazım diye bazen düşünüyorum. Bir şeylerin iyi olması ve ülkem için üretmeye çalıştığımızda insanlar sürecin kendi takımları lehine olması için mücadele ediyor. Biz de hakkaniyetli, adil, adaletli, Türk sporunun ve gençlerinin daha iyi olabilmesi adına elimizden geldiği kadar söylemlerle desteklemeye çalışıyoruz. İnşallah bu lig hayırlısıyla, günahıyla, sevabıyla 2 hafta sonra bitiyor. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Düşenler bir an önce geri çıksın, şampiyon kim oluyorsa tebrik ediyoruz. Bununla beraber tekrar lige gelen Göztepe ve Eyüpspor'u tebrik ediyoruz. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Seneye ligin gelecek çok daha zor geçeceği aşikar" diye konuştu.

"20 futbolcumuzun sözleşmesi bitti"

Takımın gelecek sezon planlamasının devam ettiğini belirten Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımızdaki 27 futbolcunun sadece 7'sinin sözleşmesi devam ediyor. 20 futbolcumuzun sözleşmesinin bittiği bir ortamdayız. Bununla beraber yepyeni bir planlamaya transfer komitesi başkanı olarak Gökhan Karagöl ve scout ekibi çalışıyor. Yeni sezonda hayal ettiklerimizi başaracak bir kadroyu inşallah hep beraber kurarız." - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Sert Açıklamalar - Son Dakika

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