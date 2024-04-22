Fenerbahçe ile berabere kalan Sivasspor'da Bülent Uygun: 'Gelenlerin izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu' - Son Dakika
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Fenerbahçe ile berabere kalan Sivasspor'da Bülent Uygun: 'Gelenlerin izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu'

Fenerbahçe ile berabere kalan Sivasspor\'da Bülent Uygun: \'Gelenlerin izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu\'

Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalan Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Onların istediği gibi değil de bizim istediğimiz gibi bir maç oldu. Gelenlerin izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu' dedi. Uygun ayrıca sosyal medya üzerinden kendisini ve takımını eleştirenlere sert dille yanıt verdi ve tazminat davası açacağını belirtti.

22.04.2024 23:26
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Fenerbahçe ile sahasında 2-2 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun maçın ardından yaptığı açıklamada, "Onların istediği gibi değil de bizim istediğimiz gibi bir maç oldu. Gelenlerin izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Bizim açımızdan çok kritik kalan 6 haftada alacağımız puanlar bizi Avrupa'ya götürecekti. Rakibimizin gücünü anlatmaya gerek yok. Elimizdeki kadro malum, Türkiye ligini en az bütçeli ikinci takımıyız. Onların istediği gibi değil de bizim istediğimiz gibi bir maç oldu. Gelenlerin izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu. Sosyal medyadakiler önce bir aynaya baksınlar. Ülkede artık sevgi, saygı kalmadı. Herkes elinden geldiği kadar işini yapmaya çalışıyor. Sivasspor olarak iyi mücadele ettik e 1 puan aldık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum performanslarından dolayı" dedi.

"İftira atıyorlar"

Uygun, Fenerbahçe maçı öncesi sosyal medya üzerinden takımı ve kendisini argo kelimelerle eleştirenleri sert dille yanıt verdi. Uygun, "Sosyal medyadan anamıza küfür edenlere diyecek söz yok. Nasıl saygıyı kaybettik inanamıyorum. İftiralar atılıyor. Herkes kendi camiasını yaşıyor. Biz Sivaslılar Yiğidolar aslan gibi duruyoruz. Benim devlet ile yaptığımı herkes biliyor. Sosyal medyadan bizi linçleyenlere tazminat davası açacağız. Biz aslında insanların eleştirilerinden sıkıntı duymuyoruz. Yalan haber yapan gazeteciler var. Bazı kişiler bu haberlerden dolayı bize küfür ediyorlar. Sonra bize ben yapmadım çocuğum yaptı diyerek savunuyorlar. Ben kimseyi affetmem sosyal medyadakiler trol. Beni herkes tanıyor, ben tazminat davası açıyorum ve parayı alıp bağışlıyorum bu parayı. Para alıp inadına yalan haber yapıyorlar. Biz bunu düzeltemeyiz. Bu işin sonu iyi değil. Sahte hesaplar açıyorlar" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile berabere kalan Sivasspor'da Bülent Uygun: 'Gelenlerin izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile berabere kalan Sivasspor'da Bülent Uygun: 'Gelenlerin izleyenlerin keyif aldığı bir maç oldu' - Son Dakika
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