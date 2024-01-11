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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Bugün farklı bir olay oldu, takımdan ayrılmak isteyenler oldu' - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Bugün farklı bir olay oldu, takımdan ayrılmak isteyenler oldu'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada mücadele öncesi bazı olayların yaşandığını söyleyerek, takımdan ayrılmak isteyen futbolcular olduğunu belirtti. Uygun, ayrıca 5 transfer yapacaklarını ve taraftarları stadyuma beklediklerini ifade etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: \'Bugün farklı bir olay oldu, takımdan ayrılmak isteyenler oldu\'
11.01.2024 - 20:48,  Güncelleme: 20:50
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada mücadele öncesi bazı olayların yaşandığını söyleyerek, "Bugün farklı bir olay oldu. Takımdan ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce gelip söylediler bunu. Çok zor ve sıkıntılı bir süreci geçirmiş olduk. Takımdan 3-4 futbolcu ayrıldı, belki 1-2 tane de ayrılabilir bakacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray'ı konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak bu sezonki 7. beraberliğini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, "Rakibimizi tebrik etmek lazım, iyi bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Oyun sistemimizi ilk defa değiştirerek maça çıktı. Pozisyonlar bulduk rakibimiz de buldu. Sonuçta berabere kaldık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum verdiğim görevi güzel şekilde başardılar. Bugün farklı bir olay oldu. Takımdan ayrılmak isteyenler oldu. Maçtan önce gelip söylediler bunu. Çok zor ve sıkıntılı bir süreci geçirmiş olduk. Takımdan 3-4 futbolcu ayrıldı, belki 1-2 tane de ayrılabilir bakacağız" dedi.

"Sivasspor'dan kimse büyük değildir"

Bir basın mensubunun "Takımdan kimler ayrıldı?" sorusuna Uygun, "Teşekkür ediyoruz bizimle beraber sahada mücadele edenlere. Sivasspor'dan daha büyük kimse yoktur. Sivasspor'un gerçek sahibi taraftardır. Sivasspor'dan asla daha büyük değildir kimse. Bugün yaşananlar oldu ver ayrılıklar oldu. Bakacağız, ayrılmak isteyen ayrılabilir. Bundan sonra benim sözümü yerine getirecek gençler var" yanıtını verdi.

"5 tane transfer yapacağız"

5 transfer yapacaklarını söyleyen Uygun, "Yeni sezonda da çok futbolcu ayrılacak takımdan. Kısa süre içerisinde planlama yapmak adına 1 haftalık zamanımız var. samsun maçına yetişmez ama içerideki maça yetiştirmeye çalışacağız. Sivasspor formasına yakışanlar bizle devam edecekler. Mutlaka 5 transfer yapmalıyız. 5 tanesini 1 hafta 10 gün içinde takıma kazandırmalıyız. Yiğidolar lütfen geri dönsün. Sivasspor bir tane, lütfen taraftarımızı tekrar stadyuma bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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