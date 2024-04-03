Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Taraftarımızın desteğiyle 41 puan aldık

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Karagümrük maçının ardından, "Taraftarımızın da desteğiyle 41 kere maşallah diyoruz. Bugün itibarıyla 41 puan almak çok güzel en azından altlardan uzaklaşmış olduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uygun, "Kazandığımız için mutluyuz. Lige baktığımızda ligin en az bütçeli yaş ortalaması en yüksek olan takım olmamıza rağmen taraftarımızın da desteğiyle 41 kere maşallah diyoruz. Bugün itibarıyla 41 puan almak çok güzel en azından altlardan uzaklaşmış olduk. Şimdi önümüzdeki yılın planlamasını yaparak önümüzde bakacağız" diye konuştu. - SİVAS