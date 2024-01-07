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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmalarına başlayacak - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmalarına başlayacak

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada yarından itibaren transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Uygun, eksiklikleri gidermek ve daha güçlü bir takım oluşturmak için 3-4 transfer yapacaklarını belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transfer çalışmalarına başlayacak
07.01.2024 - 16:54,
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun; Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada yarından itibaren transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, "Kadro yapısı itibarıyla eksiklikler olunca sakatlıktan çıkan futbolcuların maç kondisyonları eksik olunca ister istemez oyunda düşüşler oldu. Oyun planlarında, sistemlerde ve taktiklerde değişiklikler yaparak maçı dakika dakika planladık. 90 dakika içerisinde bazı bölümlerde üstün oynadığımız zamanlar oldu, bazen rakibe verdiğimiz zamanlar oldu. Dolayısıyla 3-4 transfer yapacağız, yönetimimiz o konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Yarından itibaren başlıyoruz. Daha iyisini ve daha güzelini yapmaya, daha çok çalışmaya, hırsımız, mücadelemizle bambaşka bir Sivasspor'u kısa zamanda sevenlerimize izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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