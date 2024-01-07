Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Yeni gelmedik, geri geldik

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor maçının ardından, "Yeni gelmedik, geri geldik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bülent Uygun, takımını tebrik ederek, "Sivasspor camiası adına çok önemli ve zor bir deplasmanı 3 golle kazanmasını bildik. Özellikle oyun planlarındaki stratejilerimiz, geçiş oyunlarımız ve son zamanlardaki çok iyi bir Kayserispor'a karşı uygulayacağımız taktik varyasyonlarla kazanmasını bildik. O yüzden futbolcu kardeşlerimin hepsini tebrik ediyorum. Taraftarımıza, Yiğidolarımıza armağan ediyorum. Kazanırken tabii bazı şeyleri de kaybediyoruz. Manaj'ın 4 sarı kartının olması bizim için büyük bir kayıp. Seyircileri 'tahrik ediyorsun' bahanesiyle yalandan bir sarı kart, kabul edilebilir bir tarafı yok. İtirazımızı yapacağız. Değişmeyeceğini biliyoruz da itirazımızı yapacağız. Onun dışında sakat futbolcularımızın çokluğu, sakatlıktan çıkan futbolcularımızın durumları, bunların hepsini zaman içerisinde rotasyonlar yaparak kazanmaya çalışacağız. Altyapımızdan gençleri kazanmaya çalışacağız, onları takıma monte etmeye çalışacağız. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, yeni gelmedik geri geldik" dedi. - KAYSERİ