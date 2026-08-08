Sivasspor Teknik Direktörü İyimser

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Esenler Erokspor maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çalıştıklarımızı sahada gördük. Kazanamadık bunun için üzgünüz. İnşallah üzerine katarak koyarsak daha iyi olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sivasspor, sahasında Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu.

Taşdemir, "Ligin ilk maçları genelde zorludur. Kampın yorgunluğu, sezona tam adapte olamamak gibi. Bugün iyi mücadele vardı iki takım içinde. Rakibimiz geçen seze final oynamıştı. Biz geçen seneki takımımızla çıktık. Oyuncu grubumuz iyi bir reaksiyon verdi. Çalıştıklarımızı sahada gördük. Kazanamadık bunun için üzgünüz. İnşallah üzerine katarak koyarsak daha iyi olacağız. Okoronkwo satıldı. Badji de kendisine takım bakıyor. Planlamamız da Badji yok. Eksiklerimiz var, birkaç arkadaşımızı aramıza kattık. Burada da başkanımız ve yönetimimiz çok özverili çalışma gerçekleştirdi. Transferin açılımı gerçekten çok zordu. 4 arkadaşımızı aramıza kattık. Bize güç vereceklerine inanıyorum. Birkaç eksiğimiz daha var onları da takıma katarsak çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.