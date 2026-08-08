Sivasspor Teknik Direktörü İyimser - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivasspor Teknik Direktörü İyimser

Sivasspor Teknik Direktörü İyimser
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmet Taşdemir, Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Esenler Erokspor maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çalıştıklarımızı sahada gördük. Kazanamadık bunun için üzgünüz. İnşallah üzerine katarak koyarsak daha iyi olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Sivasspor, sahasında Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu.

Taşdemir, "Ligin ilk maçları genelde zorludur. Kampın yorgunluğu, sezona tam adapte olamamak gibi. Bugün iyi mücadele vardı iki takım içinde. Rakibimiz geçen seze final oynamıştı. Biz geçen seneki takımımızla çıktık. Oyuncu grubumuz iyi bir reaksiyon verdi. Çalıştıklarımızı sahada gördük. Kazanamadık bunun için üzgünüz. İnşallah üzerine katarak koyarsak daha iyi olacağız. Okoronkwo satıldı. Badji de kendisine takım bakıyor. Planlamamız da Badji yok. Eksiklerimiz var, birkaç arkadaşımızı aramıza kattık. Burada da başkanımız ve yönetimimiz çok özverili çalışma gerçekleştirdi. Transferin açılımı gerçekten çok zordu. 4 arkadaşımızı aramıza kattık. Bize güç vereceklerine inanıyorum. Birkaç eksiğimiz daha var onları da takıma katarsak çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İsmet Taşdemir, Sivasspor, Esenler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü İyimser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu
İspanya’dan İtalya’ya karşı hamle Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Dünya Bankası’ndan Suriye’ye 100 milyon dolarlık hibe Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:27
Bedriye Karaçay’ı katleden caniden soğuk kanlı itiraf: Anlattıkları kan dondurdu
Bedriye Karaçay'ı katleden caniden soğuk kanlı itiraf: Anlattıkları kan dondurdu
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:27
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
Görme engelli genç metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 12:50:51. #7.12#
SON DAKİKA: Sivasspor Teknik Direktörü İyimser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.