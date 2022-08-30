Rıza Çalımbay: "Bu maçtan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Rıza Çalımbay: "Bu maçtan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitireceğiz"

30.08.2022 00:49
Rıza Çalımbay: "Bu maçtan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitireceğiz"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısındaki aldıkları yenilgiden ders alıp hem Avrupa'yı hem de ligi çok iyi bir şekilde bitireceklerini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısındaki aldıkları yenilgiden ders alıp hem Avrupa'yı hem de ligi çok iyi bir şekilde bitireceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok formda bir takımla oynadıklarını ifade ederek, "Bundan önceki maçlarında da güzel oynayıp skorlar almışlardı. Yaptığımız en büyük hata defansif açıdan hataydı. Ben öyle bir defans geride bekleme gibi bir şeyi yapmam. Ama anlamadığım tüm oyuncuların defansın önünde durması ve buna rağmen gol yemeleri oldu. Ölü toplar olsun, pozisyonlar olsun kolay gol izni verdik. İkinci yarıda 3 oyuncu değiştirdik ve önde basarak başladık. Gayet iyi şekilde gitti gol attık. Güzel pozisyonlar yakaladık. Oynadığımız ilk yarıdaki oyun bana göre çok kötüydü. Hem bana, hem bize yakışmadı. Hiçbir zaman geriye yaslanıp Beşiktaş'tan puan almak kolay iş değil. Biz üzgünüz. İkinci yarı gerçekten iyi oynayıp mücadele ettik. Gol pozisyonlarına da girdik. Bunlardan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı Wout Weghorst: 'Bu sezon en iyi ilk yarıyı oynadık' Wout Weghorst: 'Bu sezon en iyi ilk yarıyı oynadık'
Kaynak: İHA

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Bu maçtan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitireceğiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Arka arkaya yapılan zamlardan sonra araç sahiplerini mutlu edecek indirim! Benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü
00:27 Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'u eleştirdi, taraftar ayağa kalktı!
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
23:52 ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü
23:42 Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı
23:34 Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Ukrayna ordusu taarruza geçti
23:10 Konyaspor taraftarı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Ali Koç'a dönerek sevinç dansı yaptı!
22:42 Trafik kazasından sonra oğlu için "Artist numarasını yaptı gitti" diyen İbrahim Tatlıses'e, Ahmet Tatlıses'den cevap geldi!
22:41 Bir konser daha iptal edildi! Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya'nın konserine izin vermedi
22:36 Irak'ta 8 kişi yaşamını yitirdi! Olayların merkezindeki Şii lider Sadr açlık grevine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 00:49:41. #1.12#
SON DAKİKA: Rıza Çalımbay: "Bu maçtan güzel bir ders alıp hem Avrupa, hem ligi çok iyi bir şekilde bitireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement