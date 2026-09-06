Sivasspor Teknik Direktörü Taşdemir: 1. Lig'de 6. haftada ilk galibiyetimizi aldık - Son Dakika
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Sivasspor Teknik Direktörü Taşdemir: 1. Lig'de 6. haftada ilk galibiyetimizi aldık

Sivasspor Teknik Direktörü Taşdemir: 1. Lig\'de 6. haftada ilk galibiyetimizi aldık
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, lige adaptasyon sürecinin zor olduğunu vurgulayarak, uzun yıllar Süper Lig'de oynayan takımların alt lige düşünce bu ligin zorluklarını kavramakta güçlük çektiğini söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Antalyaspor karşılaşmasının ardından, "Uzun yıllar Süper Lig'de oynayan bir takım, bir alt lige düşünce oyuncu kalitesiyle hemen tekrar çıkabileceğini düşünüyor. Ama bu lig zor bir lig, kolay bir lig değil" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor bir maç oynadıklarını ifade etti. Rakibin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Taşdemir, "Zor bir maçtı. Özellikle rakibimiz oynayanıyla, oynamayanıyla güçlü bir kadroya sahip. İyi bir takım. Biz de lige kötü bir başlangıç yapmıştık. Birçok maçta talihsiz şekilde, kendi hatalarımızdan dolayı ilk galibiyetimizi alamamıştık. Bugün de özellikle penaltının kaçmasıyla ibre bize döndü ve 3 puanı aldık" diye konuştu.

"Oyunun büyük bölümünde üstün oynadığımızı düşünüyorum"

Takımının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu dile getiren Taşdemir, "Oyunun geneline baktığımda büyük bölümünde üstün oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ikinci yarıdaki önde baskılarımızın çok doğru ve iyi olduğunu düşünüyorum. Neticesinde 6. haftada galibiyetle tanıştık. Bizim için hem üzüntü hem de sevinç duyacağımız bir durum. Sonuçta galibiyetle tanıştık. Bundan sonraki günlere çok daha umutla bakabiliriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hak ettiler, hak ettikleri için de bence kazandılar" ifadelerini kullandı.

"Bu ligin oyununu oynayamazsanız işiniz çok zor"

Sivasspor'un lige adaptasyon sürecine de değinen İsmet Taşdemir, "Bunu lige adapte olamamamıza bağlıyorum. Bir sene önce ben sonradan gittim ama Sivasspor'da da bu sıkıntıyı yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü uzun yıllar Süper Lig'de oynayan bir takım, bir alt lige düşünce o oyuncu kalitesiyle hemen tekrar çıkabileceğini düşünüyor. Olabilir, geçmişte bunun örnekleri de vardır. Ama bu lig zor bir lig, kolay bir lig değil. Bu ligin oyununu oynayamazsanız işiniz çok zor oluyor. Hepimiz için geçerli bence" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor Teknik Direktörü Taşdemir: 1. Lig'de 6. haftada ilk galibiyetimizi aldık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor Teknik Direktörü Taşdemir: 1. Lig'de 6. haftada ilk galibiyetimizi aldık - Son Dakika
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