Spor

- Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alan oyun ve sürat çalışması yapan Yiğidolar taktik maçla günü tamamladı.

Kaleciler Ali Şaşal Vural, Dorde Nikolic, Hüseyin Arslan ve Serkan Kaan Sarman ise kaleci antrenörü Mehmet Tezcan yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Yiğidolar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.