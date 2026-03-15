Sivasspor, Ümraniyespor'u Geçti
Sivasspor, Ümraniyespor'u Geçti

Sivasspor, Ümraniyespor\'u Geçti
15.03.2026 15:45
Sivasspor, 1. Lig 31. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Gol Glumac'tan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Murat Paluli'nin ceza sahasına ilerleyip dar açıdan ortaya çevirmek istediği top, Ümraniyespor savunmasında Glumac'tan sekerek ağlara gitti. 1-0

50. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Burak Öksüz'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Cihat Çelik (Kerem Atakan Kesgin dk. 80), Charisis (Avramovski dk. 65), Emre Gökay (Malle dk. 65), Kamil Fidan, Ethemi, Manaj (Bekir Böke dk. 7)

Yedekler: Gökhan Akkan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Badji, Feyzi Yıldırım, Savaş Ala

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Emre Kaplan, Hoti (Serkan Göksü dk. 59), Djokanpvic (Kubilay Aktaş dk. 75), Bardhi (Yusuf Şaş dk. 75), Benny, Batuhan Çelik, Barış Ekincier (Kosoko dk. 59)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Yusuf Kocatürk, Atalay Babacan, Yunus Emre Yılmaz, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Goller: Glumac (dk. 45 k.k.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Kamil Fidan, Yusuf Cihat Çelik, Uğur Çiftçi, Bekir Turaç Böke, Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Ümraniyespor'u Geçti - Son Dakika

SON DAKİKA: Sivasspor, Ümraniyespor'u Geçti - Son Dakika
