Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcuyla anlaşmaya varıldı.
Ali Şaşal, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS
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