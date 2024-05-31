Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı - Son Dakika
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Spor

Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

Sivasspor'un 2016-2017 sezonundan bu yana kaleyi koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi yenilendi. Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde Ali Şaşal, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Sivasspor'a bağlayan yeni sözleşmeye imza attı.

31.05.2024 16:38
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Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcuyla anlaşmaya varıldı.

Ali Şaşal, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı - Son Dakika
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