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Sivasspor'un Fode Koita'sı Samsunspor maçında kırmızı kart gördü - Son Dakika
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Sivasspor'un Fode Koita'sı Samsunspor maçında kırmızı kart gördü

Sivasspor'un futbolcusu Fode Koita, Samsunspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. Koita, Süper Lig'de ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sivasspor\'un Fode Koita\'sı Samsunspor maçında kırmızı kart gördü
14.01.2024 - 18:03,
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Sivasspor'un futbolcusu Fode Koita, Samsunspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin 60. dakikasında Sivasspor forveti Fode Koita, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Burak Şeker tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve Koita, oyun dışı kaldı.

33 yaşındaki Fransız, Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü. Kırmızı-beyazlılar, ligin 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Gaziantep FK'yı konuk edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivasspor'un Fode Koita'sı Samsunspor maçında kırmızı kart gördü - Son Dakika
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