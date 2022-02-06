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Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı - Son Dakika

Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

06.02.2022 11:13
Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 yenilen DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 yenilen DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Süper Lig'de en son bu sezonun 20. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Yiğido, 23. haftada da Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar dün de deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor, ligin 25. haftasında ise sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 13 Şubat Pazar günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.30'da başlayacak. - SİVAS

Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Konyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı - Son Dakika Spor


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