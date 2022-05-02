Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı - Son Dakika
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Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

02.05.2022 10:54
Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 3 maça yükseldi.

Ligin 32. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı son 3 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sivasspor, ligin 33. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı, 34. haftada evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve son olarak dün dış sahada Galatasaray'ı 3-2 yendi.

Kırmızı-beyazlılar, son 3 haftada 5 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Geride kalan 35 haftalık periyotta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 48 puanla 11. sırada yer aldı.

Sivasspor, ligin 36. haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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