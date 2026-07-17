Sivasspor, Valon Ethemi ile Sözleşme İmzaladı

Sivasspor Kulübü, geçtiğimiz sezon da forma giyen Valon Ethemi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2025-2026 sezonunda Sivasspor formasıyla mücadele eden Ethemi'nin yeniden takıma kazandırıldığı belirtilirken, deneyimli futbolcunun kendisini 1 yılı opsiyonlu 1+1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attığı duyuruldu.
Açıklamada, "Valon Ethemi'ye yeniden hoş geldin diyor, Ekenler Beton Sivasspor forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS
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