Sivasspor, Valon Ethemi ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Sivasspor, Valon Ethemi ile Sözleşme İmzaladı

17.07.2026 19:38
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Sivasspor, Valon Ethemi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayıp takıma yeniden kazandırdı.

Sivasspor Kulübü, geçtiğimiz sezon da forma giyen Valon Ethemi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2025-2026 sezonunda Sivasspor formasıyla mücadele eden Ethemi'nin yeniden takıma kazandırıldığı belirtilirken, deneyimli futbolcunun kendisini 1 yılı opsiyonlu 1+1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Açıklamada, "Valon Ethemi'ye yeniden hoş geldin diyor, Ekenler Beton Sivasspor forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Valon Ethemi ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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