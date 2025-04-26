Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Murat Altan
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bekir Turaç Böke, Manaj
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Dk. 38 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski, Streek, Soner Dikmen, Safuri, Samudio, Lardson
Sarı kartlar: Dk. 37 Rodrigues (Net Global Sivasspor) Dk. 43 Güray Vural, Dk. 45+2 Kaluzinski (Onvo Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio, topa sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
28. dakikada Rodrigues'en sol kanattan rakiplerini geçtikten sonra şutunda kale direğine çarpan top auta çıktı.
29. dakikada Manaj, orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahası önüne kadar sürdü. Manaj'ın sert şutunda top, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
44. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortaladığı topu Radakovic kafayla sektirdi. Bekir Böke'nin vuruşunda tap, kaleci Kenan Piric'ten döndü. Rodrigues, topu tamamlayarak filelere gönderdi ancak VAR hakeminin uyarısıyla pozisyon inceledikten sonra ofsayta karar verildi.
Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Son Dakika › Spor › Sivasspor ve Antalyaspor İlk Yarıda Beraberlikte Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?