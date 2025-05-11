Sivasspor ve Bodrum FK Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta maçında Sivasspor, sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Camara'nın şutunda top üstten auta çıktı.
50. dakikada sağ kanattan Koita'nın pasında Tolga Ciğerci'nin gelişine vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.
90+4. dakikada topla buluşan Herelle'nin şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salim Mazlum
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussammy (Simic dk. 81), Koita, Charisis, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Bekir Böke dk. 71), Manaj (Emrah Başsan dk. 81)
Yedekler: Arda Erdursun, Menig, Sonko, Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Turgunbayev
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Okita dk. 64, Gökdeniz Bayraktar dk. 90+5), Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Seferi dk. 45), Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Puşçaş (Brazao dk. 79), Bardhi (Celal Dumanlı dk. 90+5)
Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Ege Bilsel, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Jose Morais
Sarı kartlar: Ahmet Aslan, Okita, Seferi, Fredy (Bodrum FK), Tolga Ciğerci, Radakovic (Sivasspor) - SİVAS
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