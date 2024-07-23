Sivasspor ve Erzurumspor FK, özel maçta karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Sivasspor ve Erzurumspor FK, özel maçta karşı karşıya geldi

Sivasspor ve Erzurumspor FK, özel maçta karşı karşıya geldi

Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptıkları Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde özel maçta karşı karşıya geldi. Sivasspor, maçı 1-0 kazandı.

23.07.2024 20:33  Güncelleme: 20:37
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Trendyol Süper Lig takımlarından Sivasspor ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını yaptıkları Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde özel maçta karşı karşıya geldi.

Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolda iki önemli kilometre taşı olan Erzurum ve Sivas şehirlerinin futbol takımları bu kez Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümünde Palandöken'in zirvesinde, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan sahada karşılaştı.

Mavi-beyazlı takımın taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maçta Sivasspor, 56. dakikada Azizbek Turgunboev'in Erzurumspor kalesine gönderdiği golle maçtan galip ayrıldı.

Her iki takımın oyuncuları maça "İşgalden Cumhuriyete Giden Yol, Erzurum Kongresi'nin 105. Yıl dönümü Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı. Erzurumspor ve Sivasspor maçını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal birlikte izledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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