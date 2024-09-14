Sivasspor ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu
Net Global Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Moutoussamy, Sonko, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Balde, Manaj (Dk. 42 Bekir Turaç Böke)
Gaziantep FK: Dioudis, Bruno Viana, Saborit, Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir, Mandouki, Ogün Özçiçek, Maxim, Kenan Kodro, Lungoyi, Okereke
Goller: Dk. 6 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 37 Manaj (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Nikolic (Net Global Sivasspor), Dk. 10 Maxim, Dk. 16 Lungoyi (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
1. dakikada gelişen Sivasspor atağında Murat Paluli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
6. dakikada Gaziantep FK, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Kenan Kodro ceza sahasında karşı karşıya kaldığı kaleci Nikolic'i çalımla geçmek isterken yerde kalınca hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Maxim, topu ağlara gönderdi: 0-1.
37. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Soldan korner kullanan Pritchard'ın ortasında, ceza sahasında Manaj kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
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