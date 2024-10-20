Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Camara, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Pritchard (Dk. 10 Turgunboev), Rodrigues, Koita, Manaj
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Pedro, Bamgboye, Rivas, Aboubakar
Goller: Dk. 43 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 45+2 Rivas (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Diack (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
20. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında Turgunboev topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
36. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top, savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Murat Paluli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
43. dakikada Sivasspor öne geçti. Turgunboev'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
45+2. dakikada Hatayspor beraberliği sağladı. Pedro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Nikolic'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Sivasspor ve Hatayspor Berabere - Son Dakika
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