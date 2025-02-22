Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Sivasspor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Efkan Bekiroğlu, sağ ayağı ile uzak köşeyi denedi. Top savunmadan sekerek kornere gitti.
68. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan kaleye sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
80. dakikada Zorbay Küçük, VAR uyarısı üzerine pozisyonu inceledi. Sivassporlu futbolcu Radakovic'in Konyaspor'un tehlikeli atağını elle kestiği gerekçesi ile kırmızı kart gösterdi.
Hakemler: Zorbay Küçük, Hüsnü Emre Çelimli, Bilal Gölen
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara (Sonko dk.45), Ziya Erdal (Turgunbayev dk. 90), Charisis, Moutoussammy, Emrah Başsan (Pritchard dk. 42), Efkan Bekiroğlu, Simic, Koita (Bekir Böke dk. 90)
Yedekler: Nikolic, Bieganski, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Emirhan Başyiğit,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Uğurcan Yazgılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Boateng dk. 71), Prip (Tunahan Taşçı dk. 71), Melih İbrahimoğlu (Oğulcan Ülgün dk. 71), Pedrinho (Bjorlo dk. 83), Yusuf Erdoğan, Kramer (Umut Nayir dk. 73)
Yedekler: Ahmet Daş, Karahan Yasir Subaşı, Calusic, Boranijasevic, Keyta,
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Emrah Başsan (dk. 8) (Sivasspor), Yusuf Erdoğan (dk. 13) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Radakovic (Sivasspor)
Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu, Ndao, Pedrinho, Uğurcan Yazgılı, (Konyaspor), Murat Paluli (Sivasspor) - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor ve Konyaspor Eşitliği Bozamadı - Son Dakika
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