Sivasspor ve Samsunspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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Sivasspor ve Samsunspor Golsüz Berabere Kaldı

Sivasspor ve Samsunspor Golsüz Berabere Kaldı

Sivasspor, evinde Samsunspor ile 17. haftada golsüz berabere kaldı. Manaj kırmızı kart gördü.

21.12.2024 18:14
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sol kanattaN Uğur Çiftçi'nin ortasında Manaj'ın kafayla indirdiği topa Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

72. dakikada ceza sahası dışından Holse'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal topun sahibi oldu.

89. dakikada hakemin kararına itiraz eden Manaj, ikici sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Hakemler: Ali Şansalan, Ali Can Alp, Bersan Duran

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussammyy, Charisis, Emrah Başsan (Koita dk. 84), Pritchard (Menig dk. 73), Rodrigues, Manaj

Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Soner Gönül dk. 67), Bennaser (Celil Yüksel dk. 73), Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 85), Muja (Laura dk. 67), Holse, Dimata (Schindler dk. 67), Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Tait, Ercan Kara, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kırmızı kart: Manaj (dk. 90) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Muja, Van Drongelen, Holse (Samsunspor), Charisis, Rodrigues (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor ve Samsunspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika

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