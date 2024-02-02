 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivasspor Yardımcı Antrenörü: Zemin kötüydü, ama bir puan için mutluyuz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor Yardımcı Antrenörü: Zemin kötüydü, ama bir puan için mutluyuz

Sivasspor Yardımcı Antrenörü: Zemin kötüydü, ama bir puan için mutluyuz

EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçta kötü bir zeminde futbol oynadıklarını belirterek, aldıkları bir puan için mutlu olduklarını söyledi. Mahir, Fenerbahçe'den kiraladıkları Bartuğ Elmaz'ın takıma iyi adapte olduğunu da vurguladı.

02.02.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMS Yapı Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçta kötü bir zeminde futbol oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahir, iki takımın da kazanmak için sahaya çıktığını anlatarak, "Yorgun bir saha var. Neredeyse futbol oynamaya uygun olmayan bir sahada oynadık. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Altyapımızdan 7 oyuncuyla buraya geldik. İnsanlar ne tarz hırçın dalgalarla boğuştuğunuza değil, geminin karaya çıkıp çıkmayacağına bakar. Bugün aldığımız bir puan için mutluyuz. Ankaragücü'nün müthiş taraftarının olmaması da avantaj oldu. Onlar koca bir takım gibi. Ankaragücü'ne başarılar diliyorum, biz de yolumuza devam etmek istiyoruz."

Fenerbahçe'den kiraladıkları Bartuğ Elmaz'ı öven Mahir, genç futbolcunun, ayağının tozuyla sahaya çıkıp takıma iyi adapte olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Ankaragücü, Sivasspor, Basın Toplantısı, Maç, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Yardımcı Antrenörü: Zemin kötüydü, ama bir puan için mutluyuz - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 21:20:41. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor Yardımcı Antrenörü: Zemin kötüydü, ama bir puan için mutluyuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement