Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan ve turnuva oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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